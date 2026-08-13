Bearman sminuisce Kimi Antonelli: “Dormo tranquillo: nelle categorie giovanili ottenevo buoni risultati contro di lui…”

All’inizio dell’anno nessuno avrebbe probabilmente immaginato che alla pausa estiva Kimi Antonelli sarebbe stato il leader della classifica generale. Il ruolino di marcia del pilota italiano è stratosferico con sei successi e un vantaggio di cinquanta punti sul primo inseguitore, Lewis Hamilton. A seguire con grande interesse l’evoluzione del pilota della Mercedes c’è anche Oliver Bearman, suo compagno di squadra alla Prema. Il britannico, in un’intervista rilasciata al podcast ufficiale della F1 Beyond The Grid, ha parlato del suo ex compagno e ha ribadito di avere le carte in regola per primeggiare in virtù dei buoni risultati ottenuti contro di lui nelle categorie giovanili.

Sull’anno vissuto insieme alla Prema: “Sì, è stato piuttosto divertente. In realtà, parlando con Kimi, ci dicevamo che quando correvamo in F2 io ero il britannico che stava con una squadra italiana e lui era l’italiano con una squadra britannica, nel senso che, ovviamente, il team di F1 della Mercedes ha sede nel Regno Unito”.

Sulla grande fiducia nei confronti dei propri rivali: “Ho una grande fiducia da questo punto di vista ed è probabilmente per questo che riesco a dormire sonni tranquilli sapendo che Kimi e pure Isack [Hadjar], sono ragazzi che stanno ottenendo risultati incredibili con macchine altrettanto veloci”.

Sulla consapevolezza di avere le carte in regola per poter primeggiare: “Questo mi dimostra che ho le carte in regola, perché ho corso contro di loro durante tutta la mia carriera nelle categorie giovanili e ho sempre ottenuto risultati positivi. Quindi questo mi dice che è solo questione di tempo. Non ho fretta, ma quando avrò la macchina che può vincere le gare, vincerò le gare“.