Basket: Riccardo Rossato lascia il raduno dell’Italia verso il doppio impegno delle qualificazioni Mondiali

Scende a 15 il numero dei giocatori a disposizione di Luca Banchi per la doppia sfida contro Bosnia-Erzegovina e Serbia del 28 e 31 agosto, in chiave qualificazioni agli Europei (seconda fase). A lasciare il raduno, come comunicato dalla FIP, è Riccardo Rossato.

Il giocatore in forza a Reggio Emilia, infatti, come si legge nella nota pubblicata dalla Federazione è stato autorizzato a non aggregarsi al gruppo che andrà a Tuzla tra tre giorni. Nondimeno, Banchi non lo aveva utilizzato nella partita vinta a Trento contro l’Estonia.

A questo punto Rossato è destinato a unirsi al raduno della squadra reggiana, che ha JT Thor impegnato con la selezione del Sud Sudan e Jaime Echenique con quella della Colombia: entrambi raggiungeranno coach Dimitris Priftis il 1° settembre.

Per i due confronti sopracitati a Banchi rimangono a disposizione Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Giovanni Emejuru e John Petrucelli.