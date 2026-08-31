Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: la classifica del girone dell’Italia prima della Serbia

Andiamo a vedere la classifica relativa al girone J, quello che l’Italia sta giocando nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027, e che è iniziato venerdì con la sconfitta contro la Bosnia-Erzegovina in una caldissima Tuzla. Per gli azzurri, sorprendentemente o forse no, non è cambiato poi così tanto allo stato attuale delle cose.

Posta la Turchia con il turbo innestato, e che si trova a 7-0 (14 punti) con un record che ne denota l’attuale imbattibilità, per gli azzurri c’è al momento il secondo posto a quota 12 (ricordiamo che la FIBA conta 2 punti e vittoria e 1 a sconfitta); il nostro Paese è stato raggiunto dalla Serbia dopo la vittoria di Jokic e compagni contro l’Islanda.

Restano con un record di 3-4 Lituania, Islanda e Bosnia-Erzegovina. Per quanto riguarda i bosniaci, c’è ancora il match di ritorno da giocare, perciò andrà vista la situazione solo alla fine del match di ritorno. Lituania e Islanda, invece, al momento si trovano sempre con, di fatto, tre partite da recuperare nei confronti degli azzurri, perché oltre alle due vittorie di ritardo hanno anche la differenza di scontri diretti sfavorevole.

Nei fatti, in questa situazione l’Italia è quasi allo stesso punto dell’inizio del raggruppamento, solo che stavolta manca un incontro in meno, un dato che aiuta ad avere fiducia. Del resto finora la squadra azzurra ha fatto una cosa che andava indubbiamente fatta: mettere fieno in cascina prima, nel primo girone. E quel 5-1 è un tesoretto che può permettere di affrontare meglio il secondo girone. Ma, attenzione, guai ad abbassare la guardia.