Basket: Olimpia Milano, annunciato l’arrivo di Garrison Mathews

Garrison Mathews, adesso in via ufficiale, è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. L’Armani aveva ormai fatto l’accordo con il trentenne già agli Indiana Pacers, ma ha ufficializzato soltanto oggi l’accordo, del quale non è stata rivelata la durata.

Queste le prime parole del giocatore riportate dal sito ufficiale della società: “Sono entusiasta di vivere un nuovo capitolo della mia carriera e apprezzo tantissimo l’opportunità che l’Olimpia Milano e il suo coaching staff hanno deciso di offrirmi. Ho grande desiderio di mettermi al lavoro e aiutare la squadra come sarà possibile”.

Nato a Franklin, nel Tennessee, dov’è anche cresciuto, Mathews è stato punta di diamante della Lipscomb University a Nashville, dove in tre stagioni su quattro ha chiuso oltre i 20 punti di media. Ha portato l’ateneo a vette mai viste prima: la partecipazione al torneo NCAA (quello che noi conosciamo come March Madness) e poi la finale del NIT.

Entrato poi in NBA, ha vestito le maglie di Washington Wizards, Houston Rockets, Atlanta Hawks e Indiana Pacers, dove ha giocato 15 partite. La sua miglior stagione è stata senza dubbio quella 2021-2022, in cui ha viaggiato a 10 punti di media nelle 65 partite disputate. Ha dovuto fare anche un paio di puntate in G League. Mathews, nei fatti, è l’acquisto finale dell’Olimpia che si prepara ad affrontare Supercoppa Italiana, Serie A ed Eurolega sotto la guida di Peppe Poeta.