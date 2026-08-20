Basket, Luca Doncic: “BC Roma? Vogliamo essere un club che stia nell’elite”

Luca Doncic mette subito in alto l’asticella della “sua” BC Roma. Il cestista sloveno, facente parte della cordata azionista di maggioranza del club capitolino, guidato da Donnie Nelson – che ha ereditato il titolo sportivo della Vanoli Cremona – vuole una formazione ambiziosa.

Nelle dichiarazioni riportate dall’ANSA, il giocatore dei Los Angeles Lakers sugli obiettivi della squadra ha affermato: “Tornare nell’elite del basket e farlo nel minor tempo possibile, seppur consapevoli che “Roma non è stata costruita in un giorno”.

Poi la parola è andata all’head coach Alessandro Magro che ha detto: “Questo può essere un club con ambizioni alte. L’obiettivo è creare un’identità di squadra e provare a competere con tutti. La Serie A? Sarà impegnativa, così come l’Eurocup: vogliamo produrre una pallacanestro piacevole, che rappresenti la città e che il tifoso abbia piacere di venire a vedere”.

La BC Roma potrà contare su un roster di giocatori già ben strutturato, fra cui Nico Mannion, Giovanni Emejuru, Trentyn Flowers, Arturs Strautiņs, Jesse Edwards, Michael Iuzzolino Jr. e Marco Simonovic, senza dimenticare figure dirigenziali del calibro di Valerio Bianchini (presidente onorario) e di Sergio Scariolo, che ricoprirà il ruolo di Special Advisor for Basketball Strategy.

L’esordio in LBA è previsto per il weekend del 26-27 settembre, in trasferta sul campo di Treviso, mentre la Maxima Roma, altra formazione della capitale nata quest’anno, ospiterà in casa il Napoli Basketball.