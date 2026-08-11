Basket, l’Italia Under 16 battuta dalla Lituania negli ottavi di finale degli Europei

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italbasket Under 16 agli Europei di categoria a Oradea (Romania)! Gli azzurrini vengono sconfitti dalla Lituania per 80-72 nonostante un buon primo tempo, con gli avversari che hanno aumentato l’intensità nella ripresa prendendo il largo senza concedere possibilità di rientrare ai ragazzi del CT Alberto Buffo. 30 punti di un mai domo Aaron Mathis e 14 punti di Mattia Sguazzin, con Jonas Birzinis top scorer per la Lituania con 14 punti e ben 15 rimbalzi al pari di Danielus Jasikevicius (14 punti).

L’Italia esce bene dai blocchi con Conti e Sguazzin (3-10), con Danielus Jasikevicius che prova a dare una scossa alla Lituania dall’arco (8-13). Mathis e Guazzin da due consentono agli azzurri di accarezzare la doppia cifra di vantaggio a meno di tre minuti dalla sirena (10-19), con Kliskauskas a cronometro fermo per rosicchiare qualche punto (16-21). Un’inchiodata di Compaore e due liberi di Kliskauskas chiudono i primi 10’ sul 18-25.

Mini-break lituano in apertura di secondo quarto per il -2 (23-25), con Okadoh che da due fa prendere ossigeno all’Italia (23-27). Mattia Sguazzin si mette in proprio e riportare i ragazzi tricolore sul +5 (24-29), ma gli avversari hanno preso fiducia e si fanno nuovamente sotto fino al -1 con il piazzato di Korsakovas (28-29): time-out di coach Buffo, con gli azzurrini che reagiscono e vanno a +6 con il tiro di Diego Ilardi (31-37) a -1’50” dalla seconda sirena. La Lituania non molla la presa e rimane in scia all’intervallo lungo (38-40).

Nella ripresa la rappresentativa baltica aumenta i giri del proprio motore e con un parziale di 7-2 firmato Birzinis-Ciunys-Jasikevicius in meno di tre minuti mette la freccia (45-42). L’Italia accusa il colpo ma prova a non scomporsi, con Aaron Mathis che piazza cinque punti in fila per il pareggio (47-47). La Lituania affronta ora la partita con tutt’altro spirito, con Adas Kernagis che segna due bombe e un canestro da due per il +8 (57-49). Aaron Mathis cerca di scuotere ancora i compagni fino al -3 (60-57), con Kliskaukas che tiene gli azzurrini a quattro punti di distanza al terzo stop (62-58).

Tripla di Klisauskas e schiacciata di Diego Ilardi per inaugurare il quarto conclusivo (65-60), con l’Italia che batte un colpo con Sguazzin (67-62). Layup di Martinkus e 2/2 di Ciunys a cronometro fermo per tornare vicino ai dieci punti di margine (71-62), con Nicolas Conti che appoggia per tenere vive le speranze tricolori a meno di 5’ dal termine (73-67). Jonas Birzinis si mette in proprio per il +8 (77-69), con il jump shot di Klisauskas e la tripla di Aaron Mathis che fissano il punteggio sul 80-72 con cui la Lituania batte l’Italia e centra i quarti di finale agli Europei Under 16.