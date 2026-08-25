Basket: la FIBA conferma i quattro impianti che ospiteranno i Mondiali 2027 in Qatar

In un tweet rilasciato poche ore fa, la FIBA ha confermato quali saranno gli impianti in cui si giocheranno i Mondiali, che hanno cambiato formalmente denominazione in World Cup, ma sempre quello è lo status, in Qatar nel 2027. Il numero è di quattro, che andranno a ospitare otto gironi.

Di questi, il principale è inevitabilmente la Lusail Arena, che può ospitare 15.227 persone per la rassegna, come indicato dall’account X/Twitter della rassegna iridata. Si tratta del principale impianto coperto del Paese, in quella che è l’area di Doha.

Proprio a Doha c’è un’arena più piccola, la Duhail Arena, che potrà ospitare 5.500 persone (ed in effetti è quella anche la sua capacità effettiva nella normalità dei casi). Sarà l’impianto di minor capienza nella fattispecie.

Sempre nell’area di Doha, ma non proprio dentro la città, c’è l’Al Attiyah Arena, da 8.600 posti, che come la precedente è stata utilizzata originariamente per ospitare i Mondiali di pallamano nel 2015. Di impianto fuori zona Doha ce n’è uno, ma particolare.

Parliamo dell’Al Janoub Arena, che nella normalità dei casi è uno stadio, ma grazie alla combinazione di tetto retrattile e modulabilità è in grado di ospitare 8.200 persone per la rassegna. Per la prima volta un impianto usato per i Mondiali di calcio sarà usato anche per quelli di basket (ma non è l’unico stadio multiuso: in Francia, a Lilla, c’è il Pierre Mauroy che ha ospitato Eurobasket 2015, Europei di calcio 2016 e Mondiali di rugby 2023).