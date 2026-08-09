Basket: Italia, terza sconfitta agli Europei Under 16. Passa anche la Turchia

Terza sconfitta su tre partite per l’Italia negli Europei Under 16 di Oradea, in Romania. A sconfiggere gli azzurri di Alberto Buffo stavolta è la Turchia, che passa per 69-77 con 21 punti del miglior giocatore della partita, il play Kuzey Baysal. La squadra azzurra chiude dunque all’ultimo posto il girone B, e negli ottavi se la dovrà molto probabilmente vedere con Polonia oppure Lituania. In casa tricolore 21 per Mattia Sguazzin.

Per l’Italia l’inizio è buono: Ilardi, Sguazzin e Conti in due minuti trascinano i tricolori sull’8-2, salvo subire subito un controparziale di 0-10 firmato Okur-Baysal-Gune, che provoca il timeout da parte di Buffo. A quel punto si inizia a segnare un po’ di meno, la Turchia per buona misura riesce a controllare la situazione e, con i liberi di Mehmet Ozturk, chiude il quarto d’apertura avanti 17-23.

Buona la reazione azzurra nei 10′ successivi, anche se la Turchia le prova un po’ tutte per tenere a distanza gli italiani rispondendo colpo su colpo con Basyolcu e Baysal in particolare. L’Italia ritrova la parità a 5’14” dall’intervallo con due liberi di Ilardi e poi con la transizione di Sguazzin. Di lì in avanti si torna a segnare (veramente) poco, e si chiude la prima metà di gara sul 34-37.

Il rientro in campo è pesantissimo per gli azzurri, con Arda Ozturk che fa la parte del leone nel parziale di 0-7 che consegna alla Turchia il 34-44. Per l’Italia quasi non c’è verso di segnare se non dalla lunetta, tant’è che la prima volta di un canestro diverso da un tiro libero arriva dopo 8’08”, con Okadoh che peraltro sfrutta un gioco da tre punti. Mathis e Conti provano a far rientrare la squadra azzurra, ma è proprio Conti a consentire a Guney un gioco da quattro; al resto pensa Baysal per il 46-57 a 10′ dal termine.

Alla ripresa è Sguazzin a cercare di risollevare l’Italia: sono suoi sei punti di fila nei primi 3 minuti, ma lui da solo non può riportare sotto la squadra. Arda Ozturk è ancora l’uomo che tiene lontani gli azzurri assieme a Baysal. La chance vera, però, la squadra tricolore ce l’ha a 3’54” dalla fine, dopo che in quaranta secondi una fiammata a firma Ajayi-Conti-Sguazzin riequilibra tutto: 62-65. E c’è di più: a 3’04” dalla fine è ancora Sguazzin a firmare la tripla della parità. A quel punto c’è un breve botta e risposta tra italiani e turchi, con i primi che, però, negli ultimi 116 secondi non segnano più. E, del resto, sono anche fatali le triple in serie di Guney e Mehmet Ozturk.

ITALIA-TURCHIA 69-77

ITALIA – Pasquazi, Mathis* 8, Pagliani 5, Compaore 3, Brusamarello Hussein 1, Conti* 12, Ajayi* 12, Okadoh 7, Ilardi* 7, Sguazzin* 7, Gasparoni 3, Cucco. All. Buffo

TURCHIA – Aydin, Gok, Guney* 17, Guclu*, M. Ozturk 9, Sezer, Yunel, Baysal* 21, Tas, Okur* 11, Basyolcu 6, A. Ozturk* 13.