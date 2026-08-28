Luca Banchi: “Pessimo secondo quarto, rammarico per alcuni dettagli”. Italia sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali

L’Italia esce sconfitta dal match in trasferta contro la Bosnia per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, con gli azzurri battuti 78-76 nonostante 14 punti di Nico Mannion e di Simone Fontecchio. Ora per il gruppo tricolore la necessità di rialzare subito la testa lunedì a Pesaro contro la Serbia di Nikola Jokic.

Il CT Luca Banchi ha commentato così, attraverso il sito della FIP, la prestazione odierna dei suoi ragazzi: “È stata una partita molto dura, come ci aspettavamo. Non è mai facile giocare con una simile intensità a inizio stagione. Abbiamo svolto una buona preparazione ed eravamo consapevoli di dover pareggiare il loro impatto fisico, il che è stato impegnativo. Purtroppo, dopo un avvio promettente, abbiamo disputato un pessimo secondo quarto, permettendo alla Bosnia di prendere fiducia”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Mi è piaciuta molto, invece, la reazione nel secondo tempo, quando siamo riusciti a piazzare alcune buone difese e a imporre meglio il nostro ritmo. Alla fine resta il rammarico per alcuni dettagli: loro sono stati bravi a sfruttare tutto il proprio talento e la fisicità dentro l’area, conquistando diversi secondi tiri che, in fin dei conti, ci sono costati la partita“.