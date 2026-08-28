Basket: Italia, i 12 per la Bosnia Erzegovina. Fontecchio torna in azzurro, out Akele e Petrucelli

Questa sera l’Italia potrebbe fare un passo avanti quasi decisivo verso l’obiettivo del pass per i Mondiali di basket 2027. Gli azzurri cominciano infatti la seconda fase di qualificazione affrontando la Bosnia Erzegovina a Tuzla in una trasferta molto delicata, che potrebbe consentire alla squadra guidata dal CT Luca Banchi di rendere ancor più solida la sua posizione nella top3 del gruppo J partendo da un record di 5-1 (in base a quanto fatto nella prima fase).

Il coach della Nazionale italiana ha diramato la lista dei 12 giocatori scelti per il match odierno, in cui spicca la presenza di Simone Fontecchio dopo aver saltato la precedente finestra FIBA di luglio. Restano fuori dal roster azzurro Nicola Akele, Leonardo Candi e John Petrucelli, che rimarranno comunque a disposizione e potrebbero rientrare nelle rotazioni lunedì 31 agosto a Pesaro nella sfida casalinga contro la Serbia.

“Vista la classifica, la Bosnia Erzegovina ha assoluta necessità di fare risultato soprattutto nelle gare in casa. Per la prima volta giocheranno insieme Nurkic e Garza e ci aspettiamo di affrontare una squadra fortemente orientata sulle loro caratteristiche. Visto il tonnellaggio, dovremo fare un grande lavoro a rimbalzo. L’ambiente sarà molto caldo e questo li aiuterà a portare il match su un territorio a loro congeniale. Bosnia Erzegovina, Serbia e Turchia sono tre top team assoluti e stiamo per toccare con mano quanto si sia alzato il livello della competizione passando dalla prima alla seconda fase“, ha dichiarato coach Banchi alla vigilia.

Così Fontecchio, sempre al sito federale: “Impossibile per me dimenticare la vittoria con la Bosnia Erzegovina all’Europeo dello scorso anno: avevamo bisogno di quella vittoria e personalmente avevo bisogno di una gara di quel tipo. Trentanove punti in Nazionale non sono mai banali, soprattutto in gare ufficiali. Di quella serata ricordo anche il tifo caloroso dei bosniaci per la loro Nazionale e questo significa che a Tuzla troveremo un clima infuocato. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati sul nostro piano partita, competere fisicamente e provare a limitare il loro talento“.

Di seguito il roster italiano per la trasferta in Bosnia Erzegovina.

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, BC Roma)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, Armani Olimpia Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, Ala/Centro, Fenerbahce Istanbul – Turchia)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Miami Heat – NBA)

#15 Darius Thompson (1995, 192, Guardia, Armani Olimpia Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, Armani Olimpia Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Guardia, Baskonia – Spagna)

#20 Saliou Niang (2004, 199, Ala, Virtus Bologna)

#24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Virtus Bologna)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Virtus Bologna)

#48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro, BC Roma)