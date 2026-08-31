Basket: Italia, ecco i 12 azzurri di Luca Banchi per la Serbia. C’è un unico cambio per Pesaro

Luca Banchi ha diramato le proprie scelte per quanto riguarda i 12 da mandare in campo per Italia-Serbia, secondo match della seconda fase relativa alle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. Il confronto è quello tra le due squadre a 5 vittorie e 2 sconfitte nel nuovo raggruppamento I formatosi dall’incrocio dei precedenti C e D.

Questi i giocatori che andranno a roster:

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, BC Roma)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, Armani Olimpia Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, Ala/Centro, Fenerbahce Istanbul – Turchia)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Miami Heat – NBA)

#15 Darius Thompson (1995, 192, Guardia, Armani Olimpia Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, Armani Olimpia Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Guardia, Baskonia – Spagna)

#20 Saliou Niang (2004, 199, Ala, Virtus Bologna)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Virtus Bologna)

#45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Armani Olimpia Milano)

#48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro, BC Roma)

All’atto pratico, il solo vero cambio è quello che riguarda l’ingresso di Nicola Akele al posto di Francesco Ferrari. Una scelta chiaramente dettata dal fatto di voler aumentare i chili sotto canestro e, perché no, di tentare di avere un’opzione per limitare Jokic e per avere una distribuzione di falli un po’ più ampia tra i lunghi.

Restano dunque definitivamente fuori sia Leonardo Candi che John Petrucelli, i due giocatori che non hanno avuto la possibilità neppure con la Bosnia-Erzegovina di andare in panchina. Resta da scoprire se questo sarà possibile nella seconda finestra, quella di novembre.