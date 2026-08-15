Basket femminile, l’Italia Under 16 cade anche contro la Turchia agli Europei

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei Under 16 di basket femminile in corso di svolgimento in Romania. Le azzurrine di coach Lucchesi sono state battute dalla Turchia per 59-53 in un match decisamente complicato per la squadra italiana, che ha rimontato solamente nell’ultimo quarto. Domani l’Italia concluderà la prima fase affrontando la Lettonia, che ha vinto entrambe le partite finora giocate sia con le turche sia con Israele.

La miglior marcatrice delle azzurre è stata ancora una volta Giulia Marinari, che ha messo a referto 22 punti. Buona partita anche di Maria Renzi, che ha firmato 11 punti ed 8 rimbalzi; mentre Cloe Perini ha preso addirittura 17 rimbalzi ma con solo 4 punti all’attivo. Una Turchia trascinata dai 20 punti di Nisa Söylemez.

Un primo quarto equilibrato e che ha visto la Turchia chiudere avanti di quattro punti (14-10). Nei secondi dieci minuti le azzurre hanno fatto una fatica terribile a segnare (solo 5 punti) e poi le azzurre sono sprofondate anche sotto i 20 punti nel terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti le azzurre hanno tentato di rimontare, trascinate soprattutto da Marinari, arrivando fino al 59-53 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TURCHIA – ITALIA 59-53 (14-10, 12-5, 19-12, 14-26)

Turchia: Solmaz 5, Demirkan, Ozbakir 2, Ozek 8, Ulker 10, Soylemez 20, Ozcelik, Bulut, Sezgin, Sencan 6, Aydin 4, Aksoy 4

Italia: Janer 3, Gerini 1, Carrarini, Marinari 22, Perini 4, Pini 2, Amendola, Fiani 2, Moruzzi, Renzi 11, Pavlovic 4, Radice 4