Basket femminile, l’Italia crolla all’esordio negli Europei Under 16 contro Israele

Esordio da dimenticare per l’Italia agli Europei Under 16 di basket femminile. Le azzurrine sono state nettamente sconfitte da Israele per 68-37 al termine di un match che era già stato indirizzato dopo il primo tempo. Non sono bastati all’Italia gli undici punti di Giulia Marinari, unica azzurra in doppia cifra; mentre la migliore per le israeliane la migliore è stata Michal Abduram con 16 punti.

Un buon avvio di partita da parte delle azzurrine, ma dopo il canestro del 7-9 cominciano quindici minuti da incubo per l’Italia. Infatti la squadra di coach Lucchesi segna appena quattro punti da quel momento all’intervallo. Un secondo quarto da incubo per la formazione azzurra, con Israele che addirittura chiude un parziale di 20-2. All’intervallo le israeliane sono avanti nettamente per 36-11.

Purtroppo il copione della partita non cambia anche al ritorno in campo dalla pausa lunga. L’Italia sprofonda totalmente nel terzo quarto, finendo anche sul -30. Negli ultimi dieci minuti c’è timida reazione da parte delle azzurrine, che perdono 68-37 e devono riscattarsi subito dopo questo deludente esordio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – ISRAELE 37-68 (9-16, 2-20, 8-17, 18-15)

Italia: Janer, Gerini, Carrarini, Marinari 11, Perini 6, Pini 6, Amendola 4, Fiani, Moruzzi 2, Renzi, Pavlovic 6, Radice

Israele: Zalel 8, Dugan 10, Levi, Abudram 16, Lipper 11, Barda 6, Rosmarin 4, Winterfeld, Poles 5, Abd, Sharf 2, Shenkar 6