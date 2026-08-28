Basket femminile: Italia, vittoria bis contro la Francia rinforzata a Parigi

L’Italia conclude le sue amichevoli verso i Mondiali di basket femminile, al via dal prossimo 4 settembre a Berlino, con la seconda vittoria in due giorni contro la Francia. Un successo, questo per 72-75, di ancora maggior prestigio in quanto le transalpine hanno potuto far uso di più Leila Lacan tra le altre, all’interno di chi è rientrata dal viaggio-WNBA. Le azzurre chiudono con 4 vittorie e una sola sconfitta la preparazione iridata.

Per l’Italia ancora rotazioni ampie, con la più utilizzata (Costanza Verona, 21’54”) che è anche la miglior realizzatrice con 13 punti, seguita da Matilde Villa con 12 e da Lorela Cubaj con 10. Per le francesi 20 di Migna Touré e 11 della già citata Lacan.

Il match è particolarmente incerto nelle fasi iniziali, tant’è vero che per larga parte dei primi 15 minuti il divario è davvero minimo. E gli 11 complessivi cambi di leadership sono lì a testimoniare la cosa. Le transalpine, però, piazzano l’allungo e vanno sul 39-31 all’intervallo, mantenendo il controllo della situazione fino a metà terzo quarto.

Lì risorge l’Italia, che rosicchia tutto punto dopo punto e va poi a rendersi protagonista di una fase finale di grande valore, quella che porta il 72-75. Ora gli occhi sono tutti puntati sul debutto iridato del 4 settembre alle 20:15 contro la Cechia.

FRANCIA-ITALIA 72-75

FRANCIA – Dally* 6, Droguet* 6, Risacher 4, Cissé 1, Badiane* 5, Franchelin, Rabot 5, Touré* 20, Gueye 6, Djaldi-Tabdi 5, Lacan* 11, Bernes 1. All. Toupané

ITALIA – Keys* 3, Villa* 12, Pasa, Zanardi ne, Verona* 13, Pan 4, Cubaj* 10, Madera 6, Santucci 7, Fassina 6, Leonardi ne, Andrè 7, Panzera*, Blasigh 7. All. Capobianco