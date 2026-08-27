Basket femminile: Italia, buona la prima contro la Francia

Finisce bene il primo dei due confronti in due giorni che l’Italia sostiene a Parigi contro la Francia. All’INSEP le azzurre, in una sfida disputata a porte chiuse, superano le transalpine con il punteggio di 45-48. Basse le percentuali dal campo delle due squadre: 27,3% Francia, 31% Italia. Decisivo il dato dei tiri liberi: 9/12 per le transalpine, 19/28 per le azzurre, che ruotano quasi tutte le giocatrici a disposizione tanto che nessuna gioca più di 21’14” e hanno 10 puti da Mariella Santucci.

Per l’Italia, ad ogni modo, un match vissuto sulla fiammata di Santucci a cavallo tra i primi due quarti. Il primo finisce 11-18 a favore delle azzurre, lei contribuisce all’11-23 che nei fatti determina il 19-29 dell’intervallo lungo. Al ritorno in campo ci pensano Bernies e Badiane a ribaltare completamente la situazione con un parziale di 13-0 che è interno a un 19-3 valevole per il 38-32 con 10′ da giocare. L’Italia non demorde, ormai una caratteristica classica, e rimonta fino al 40-40 con un gioco da tre punti di Villa. Poi ci pensano Panzera e Pan a portare fino al 45-48 finale.

Domani si rigiocherà alle 18:00, con la Francia che avrà otto rinforzi, tutti di notevole valore e in arrivo dalla WNBA (da vedere il numero delle impiegate in questa fattispecie): Leila Lacan, Valeriane Ayayi, Janelle Salaun, Gabby Williams, Carla Leite, Pauline Astier, Marine Johannes e Dominique Malonga. Per l’Italia il rientro di Cecilia Zandalasini avverrà dopo il doppio confronto parigino, e precisamente sabato 29.

FRANCIA-ITALIA 45-48

Francia: Dally (0/4, 0/2), Droguet* 7 (2/5, 1/2), Risacher 8 (1/2, 2/4), Cisse 2 (0/1 da tre), Badiane* 9 (4/5, 0/1), Franchelin 2 (0/2, 0/1), Rabot 3 (0/2, 1/2), Toure* 3 (0/3, 1/6), Gueye 4 (1/4), Djaldi-Tabdi (0/2), Bernies* 7 (1/3, 1/4). All. Toupane

Italia: Keys* 2 (0/2, 0/2), Villa 7 (3/5, 0/1), Pasa 4 (1/1), Zanardi, Verona* 6 (1/5, 1/3), Pan 5 (1/2, 1/2), Cubaj* 3 (0/1, 0/1 da tre), Madera 1 (0/3 da tre), Santucci 10 (1/1, 1/3), Fassina 4 (1/2, 0/1), Leonardi ne, Andre 1, Panzera 3 (1/2, 0/3), Blasigh* 2 (1/1, 0/1). All. Capobianco