Basket femminile: i roster verso i Mondiali. Anche Giappone e Corea del Sud si rivelano

Continuano ad essere annunciati i roster a 12 per i Mondiali femminili che si giocheranno dal 4 settembre a Berlino. Sebbene il grosso degli annunci sia destinato a giungere nei prossimi giorni, alcune selezioni hanno già annunciato le proprie intenzioni.

Già detto di USA e Australia, la superfavorita per l’oro e forse la sua massima contendente, ad arrivare innanzitutto è il Giappone, altra squadra spesso interessante a vari livelli e che presenta tra le altre Stephanie Mawuli, nome noto in Italia in virtù del suo trascorso all’Umana Reyer Venezia. Nondimeno, è l’unica giocatrice che sia fuori dal suo Paese a livello di club, mentre tutte le altre, da Rui Machida in giù, girano tra Fujitsu Red Wave e Toyota Boshoku Sunshine Rabbits, almeno nella maggior parte dei casi.

Per quanto riguarda la Corea del Sud, invece, la conferma è arrivata stamattina con Ji-su Park come ultimo taglio. Il nome principale in questo caso è quello di Ji-hyun Park, guardia che ha avuto modo di sottoscrivere un training camp contract con le Los Angeles Sparks, tramutatosi poi in possibilità di essere nel roster della franchigia gialloviola. Chiaramente mai troppi minuti in campo, ma una presenza costante nella parte finale delle rotazioni e, dunque, una certa fiducia c’è.

L’Italia, come noto, deve ancora annunciare il proprio roster finale, e non è noto se Andrea Capobianco andrà a compiere questo passo prima o dopo la trasferta in Francia, dove le azzurre sfideranno le transalpine sia il 27 che il 28 agosto. Una Francia che, ed è notizia di oggi, ha perso Alexia Chartereau (o Chery, per matrimonio) per infortunio.