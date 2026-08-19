Basket femminile: Europei Under 16, Italia retrocessa in Division B

L’Italia Under 16 scende in Division B agli Europei di categoria. Nel basket femminile italiano questa è una situazione che non si verificava dal 2005, e che ritorna viva oggi, perché alla sconfitta delle azzurre contro la Polonia per 47-63. Normalmente ci sarebbe da affrontare il tabellone 13°-16° posto per determinare le tre retrocesse, ma qui è intervenuta una variabile diversa.

Si sa già, infatti, che la Bulgaria organizzerà la prossima edizione degli Europei Under 16 a livello di Division A. Il fatto è che proprio la selezione bulgara è anch’essa nel tabellone 13°-16° posto. Questo, in pratica, fa sì che la Bulgaria sia salva a prescindere e che, di conseguenza, Italia, Romania e Israele siano le tre selezioni retrocesse.

Come detto, l’unica altra volta in cui, in era moderna, era arrivata la retrocessione si era verificata nel 2005, con il 15° posto che costò la permanenza in Division A. Allora ne retrocedevano due e salivano altrettante. Nel 2006 l’Italia fu poi quarta in Division B in Finlandia, e servì l’organizzazione casalinga, a Chieti, nel 2007 per dare alle azzurre di allora il ritorno nella Division A, che non solo non fu più lasciata fino a oggi, ma ha regalato la vittoria del 2018, due secondi e tre quarti posti.

Si conclude davvero male un viaggio nel quale, va detto, i segnali lanciati dalla squadra fin da subito non erano apparsi particolarmente buoni a diversi livelli, tecnico e anche di scelte anche parametrate al livello di evoluzione cestistica (che, giocoforza, non può essere quello del professionismo in quanto tale). Resta l’augurio a chi entrerà per il 2027 di poter rimettere l’Italia sulla mappa della Division A. Quel che è sicuro è che, in questo 2026, si è davvero rischiato anche con le due Under 20, maschile e femminile, salvatesi per il rotto della cuffia, quello del 13° posto. In una situazione, però, che non prevede il tipo di caveat-Bulgaria qui presente.