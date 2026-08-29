Basket, come cambia la classifica dell’Italia con la sconfitta in Bosnia. E ora arriva Jokic…

La battuta d’arresto contro la Bosnia Erzegovina complica i piani dell’Italia nella rincorsa ai Mondiali 2027 di basket: nel Girone J delle qualificazioni, infatti, la Turchia resta a punteggio pieno e scappa via, mentre gli azzurri vengono agganciati dalla Serbia di Jokic, proprio alla vigilia dello scontro diretto con i balcanici.

L’Italia per fortuna portandosi dietro i risultati della prima fase non solo mantiene due vittorie di margine su Lituania ed Islanda, ma vanta anche gli scontri diretti favorevoli con i lituani ed è in vantaggio nella differenza canestri con gli islandesi.

Il prossimo match, però, sarà fondamentale: andrà sfruttato il fattore campo per issarsi da soli al secondo posto e staccare la Serbia, mantenere intatto, se non aumentare il margine su Lituania ed Islanda, e provare a restare in scia alla Turchia, ora con due vittorie di margine sugli azzurri.

CLASSIFICA

Turchia 14

Italia 12

Serbia 12

Bosnia Erzegovina 10

Lituania 10

Islanda 10