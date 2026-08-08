Basket, ci sarà anche Jokic nella Serbia che affronterà l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

La Serbia non vuole lasciarsi sfuggire l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali di basket 2027 e dovrebbe poter usufruire della presenza di Nikola Jokic nella prossima finestra FIBA riservata alle prime due partite della seconda fase del percorso verso la rassegna iridata. Il 28 agosto si terrà a Belgrado la partita casalinga contro l’Islanda, mentre il 31 agosto i balcanici saranno di scena a Pesaro in una trasferta da brividi contro gli Azzurri.

La stella dei Denver Nuggets, dopo aver preso parte alla precedente finestra di inizio luglio, figura infatti nella lista dei 18 pre-convocati diramata dal CT Dusan Alimpijevic per il raduno che precede le prossime partite ufficiali della selezione serba. Oltre a Jokic sono presenti anche altri top player di livello internazionale come Nikola Jovic, Marco Guduric e Nikola Milutinov.

Di seguito l’elenco dei convocati (saranno 12 poi i giocatori che andranno a referto nelle sfide di fine agosto): Nemanja Dangubic, Aleksa Avramovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Jovan Novak, Marko Guduric, Nikola Milutinov, Luka Mitrovic, Dusan Ristic, Nikola Tanaskovic, Stefan Momirov, Arijan Lakic, Nikola Djurisic, Nikola Jovic, Nikola Jokic, Mihailo Petrovic, Nikola Kusturica e Nikola Dzepina.

Serbia che comincerà la seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali dalla terza posizione nel gruppo J con un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte, dietro a Turchia (6-0) e Italia (5-1) e davanti a Lituania (3-3), Islanda (3-3) e Bosnia (2-4). Avanzano alla fase finale della Coppa del Mondo le prime tre di un girone che prevede lo svolgimento di sei match per ogni squadra.