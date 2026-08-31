Basket 3×3, Italia in semifinale ai Giochi del Mediterraneo sia con gli uomini che con le donne

L’Italia è in semifinale con entrambe le squadre del basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2026, in corso di svolgimento a Taranto: nei quarti di finale gli uomini regolano la Grecia, mentre le donne superano il Portogallo. Nel penultimo atto sfide alla Francia nel settore femminile ed all’Algeria nel comparto maschile.

Nel tabellone femminile le azzurre superano l’ostacolo rappresentato dal Portogallo con lo score di 16-12, grazie soprattutto ai 10 punti di N’Guessan, coadiuvata dai 3 di Amatori, dai 2 di Ngamene e dal punto singolo di Bernardi. Per le azzurre domani in semifinale ci sarà la Francia, che regola per 21-13 la Turchia, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno la Spagna, che liquida la Grecia per 20-8, e Cipro, che batte la Slovenia per 21-15.

Nel torneo maschile, invece, gli azzurri piegano gli avversari ellenici, battuti per 17-11, con 6 punti a testa per Gravaghi e Tio, 3 di Gherardini e 2 di Corgnati. Per l’Italia il prossimo ostacolo sarà rappresentato dall’Algeria, capace di superare di misura il Portogallo, regolato per 18-17. Dall’altro lato del tabellone il penultimo atto vedrà opposte la Spagna, che supera la Francia per 21-15, e la Turchia, che piega la Croazia per 18-16.