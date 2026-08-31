Basket 3×3: Italia, ecco i convocti per gli Europei di basket 3×3

L’Italia, agli Europei di basket 3×3, invia la sola squadra maschile. Saranno tre giorni tricolori in quel di Anversa, dall’11 al 13 settembre, anche se sarà il primo di essi a decidere delle sorti degli azzurri di scena nella città belga visto che il mini-girone da tre varrà come ingresso ai quarti di finale.

I nomi dei chiamati, sotto la guida tecnica di Claudio Negri e del responsabile del 3×3 Stefano Mancinelli, sono David Cournooh (il più noto ai più con i suoi lunghi trascorsi in Serie A), Flavio Gay, Giacomo Leardini e Tiagande Willis-Alex Tio. A disposizione Alessio Donadoni e Francesco Gravaghi.

Niente Amedeo Della Valle, dunque: i motivi possono facilmente spiegarsi con il suo improvviso e totale cambiamento di situazione. Va ricordato il suo percorso: dopo aver raggiunto la Nazionale 3×3 trascinandola alla qualificazione, si è ritrovato involontaria vittima del passaggio del titolo sportivo di Brescia alla Maxima Roma di Paul Matiasic. Lui, però, di trasferirsi nella Capitale in questo modo non ne ha voluto sentir parlare: si è così aperta la pista di Varese.

L’Italia giocherà l’11 settembre alle 15:10 contro i Paesi Bassi e alle 19:20 con la Spagna. Se passerà ai quarti di finale, questi (così come semifinali e finale) si giocheranno interamente domenica 13. Vanno avanti le prime due di ogni raggruppamento.