Basket 3×3 Giochi del Mediterraneo, l’Italia parte bene con la nazionale maschile e femminile

Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La giornata di oggi ha visto l’esordio nella rassegna quest’anno ospitata dall’Italia del torneo maschile e femminile di basket 3×3. Poco fa si sono infatti concluse le prime sfide dei quattro giri con gli azzurri e le azzurre subito protagonisti in positivo.

Partendo dal Pool A, l’Algeria ha concluso la sua giornata a punteggio pieno, battendo prima Cipro 17-12 e poi la Croazia per 20-19. Croati che però sono riusciti a sconfiggere la Slovenia (18-12), poi vittoriosa su Cipro (11-18). Nel Pool C invece la Turchia ha sconfitto il Portogallo per 16-15. I lusitani, unici impegnati nella seconda gara del giorno, hanno poi battuto il Kosovo (12-17) chiudendo le partite odierne del girone. Nell’unico match del Pool B, la Grecia è invece riuscita a battere l’Egitto per 21-17. Per ultime sono andate in scena le due partite del Pool D. Nella prima la Spagna ha agilmente battuto la Bosnia Herzegovina per 21-11. La seconda ha visto poi protagonisti gli azzurri che hanno aperto nel migliore dei modi il loro torneo battendo la Tunisia per 21-18.

Nelle prime partite del torneo femminile, Cipro ha dominato il match contro l’Algeria per 8-21 mentre la Turchia ha battuto la Tunisia per 11-8, mandando in archivio le prime due sfide del Pool D. Nel Pool A, invece, la Spagna ha travolto per 21-4 l’Egitto che successivamente ha perso anche con il Portogallo per 12-11. Nell’unico match del Pool B, la Francia ha battuto per 21-9 la Croazia. Nel Pool C dell’Italia, la Grecia ha sconfitto il Kosovo per 18-9. Le azzurre hanno poi iniziato il loro percorso battendo agilmente proprio il Kosovo per 18-7. L’Italia ha poi sconfitto per 13-11 anche la Grecia, chiudendo imbattuta la prima giornata.