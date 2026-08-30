Basket 3×3, Italia promossa ai quarti di finale ai Giochi del Mediterraneo

Si è conclusa poco fa la seconda ed ultima giornata dei gironi di basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Concluse tutte le partite dei gironi, si sono delineati così i tabelloni dei quarti di finale maschili e femminili in programma domani. L’Italia ha centrato l’obiettivo con entrambe le nazionali capaci di strappare il pass per il turno successivo.

Il programma si aperto con la sfida tra Francia e Grecia nel Pool B, con i francesi che hanno avuto la meglio per 20-14. I transalpini si sono poi ripetuti in seguito, battendo l’Egitto per 14-15, strappando il pass per i quarti di finale di domani. Nel Pool A, la Croazia ha sconfitto nettamente il Cipro per 19-8 mentre l’Algeria ha sorpreso la Slovenia con il punteggio di 19-20. Nell’unico match del Pool C, invece, la Turchia ha battuto 21-11 il Kosovo qualificandosi ai quarti. Nel Pool D, la Bosnia Herzegovina ha avuto la meglio sulla Tunisia per 22-15 mentre l’Italia ha sconfitto al fotofinish la Spagna per 19-20. Spagnoli che poi hanno incredibilmente ceduto anche contro la Tunisia, vittoriosa per 18-15. Gli azzurri hanno poi chiuso il girone in testa, battendo la Bosnia (20-11) e strappando il pass per i quarti dove affronteranno la Grecia.

Nel torneo femminile, sono andate in scena tutti e quattro i match del Pool D. Grande protagonista Cipro che battuto prima la Tunisia (14-5) e poi la Turchia (7-12). Turche che hanno poi superato l’Algeria, sconfitta successivamente anche dalla Tunisia (21-12). Si è poi concluso il Pool B con la Francia che ha strappato il pass per i quarti battendo la Slovenia per 21-18. Slovene che però si qualificano per seconde grazie al successo odierno con la Croazia per 15-12. Nell’unico match del Pool A, infine, la Spagna ha battuto il Portogallo per 22-19. L’Italia femminile, impegnata nel girone da tre, aveva ieri strappato il pass per i quarti dove se la vedrà contro il Portogallo.