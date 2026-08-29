Basiletti/Paganetti in finale di doppio femminile ai Giochi del Mediterraneo

C’è una coppia azzurra in finale ai Giochi del Mediterraneo nel doppio femminile. Si tratta di quella composta da Noemi Basiletti e Vittoria Paganetti, che la centra con una bella vittoria in semifinale per 6-1 7-6(6) ai danni del duo spagnolo composto da Lucia Cortez Llorca e Maria Garcia Cid. Finale contro le greche Eleni Korokozidi e Martha Matoula.

Di fatto, si tratta anche di una mancata concessione della rivincita a Cortez Llorca da parte di Basiletti. Questo perché la classe 2006 di San Vincenzo, in precedenza, si era imposta nel quarto di finale del singolare femminile per 6-0 6-3, il che la porta a sfidare la marocchina Yasmine Kabbaj, vincitrice forse nemmeno troppo a sorpresa sull’esperta turca Cagla Buyukakcay.

Eliminata, invece, Paganetti, e proprio dalla poco fa citata Matoula: un 6-3 6-4 nel quale entra anche una giornata non proprio positiva al servizio, con 9 doppi falli. Resta dunque una carta all’Italia nel singolare femminile in tema di chance di medaglia.

Nel singolare maschile, invece, prosegue la corsa di Carlo Alberto Caniato, che non si fa fermare dal tunisino Wissam Abderrahman, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4. Al veronese toccherà in sorte lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez per sperare di entrare nell’ultimo atto.