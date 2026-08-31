Basiletti-Matoula oggi, Giochi del Mediterraneo 2026: orario finale, tv, streaming

Noemi Basiletti cerca la vittoria ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’italiana, tra le più accreditate in tema di avere un futuro sul circuito WTA soprattutto dopo i fasti degli Internazionali d’Italia, giocherà l’ultimo atto quest’oggi al Magna Grecia, sui campi in veloce outdoor che hanno caratterizzato l’intera settimana. Andiamo anche a scoprire un po’ dell’avversaria.

Martha Matoula, ventinovenne di Salonicco, non è mai davvero riuscita a sfondare sul circuito WTA. Numero 305 del mondo nel 2023, ha giocato solo tre volte in Billie Jean King Cup e ha disputato un unico match sul WTA Tour, comunque molto lungo: tre ore e passa a Cluj-Napoca contro la rumena Patricia Maria Tig. Due i titoli ITF in singolare, un W15 e un W25, e cinque in doppio. Ha comunque il futuro assicurato: ha frequentato la University of Tulsa e, nel 2019, si è laureata in accounting, vale a dire contabilità.

La finale del singolare femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026 tra Noemi Basiletti e Martha Matoula si giocherà oggi come secondo match sul Court 1, non prima delle ore 20:00 e in ogni caso dopo la finale maschile Sanchez Quilez-Bennani. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Italia Team Tv, canale 4, con possibilità di passaggio anche su RaiPlay Sport 2. OA Sport ne fornirà inoltre aggiornamenti frequenti nell’apposita Diretta Live dedicata all’evento.

A CHE ORA BASILETTI-MATOULA, FINALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 OGGI

Lunedì 31 agosto

Court 1

Ore 18:30 Sanchez Quilez (ESP)-Bennani (MAR) – Finale maschile

NP Ore 20:00 Basiletti (ITA)-Matoula (GRE) – Finale femminile

PROGRAMMA BASILETTI-MATOULA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non attualmente prevista.

Diretta streaming: Italia Team Tv, canale 4, possibile RaiPlay Sport 2