Baseball: regna l’equilibrio nelle semifinali scudetto. Entrambe le serie in parità dopo gara-4

Equilibrio perfetto nella Serie A Gold 2026 dopo le fondamentali gare-4 valide per le semifinali scudetto 2026. Entrambe le serie infatti sono tornate in parità a seguito di due incontri molto combattuti che hanno rimarcato la grande qualità della massima serie italiana.

Ma andiamo con ordine. La Fortitudo Bologna ha infatti riacciuffato San Marino vincendo un match ostico terminato con il punteggio di 1-7, maturato grazie a tre punti messi a referto nel primi inning, uno nel sesto e altri tre nell’ottavo.

Con grande carattere e con lo stesso punteggio dell’altra semifinale Macerata ha battuto Parmaclima, segnando quattro punti spalmati nei primi quattro inning, allungando poi di due nel sesto e di ancora uno nel penultimo. L’unico sigillo emiliano è arrivato invece solo al nono inning.

Domani, giovedì 20 agosto, si disputeranno entrambe le gare-5.