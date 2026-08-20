Baseball: Parma vola su Macerata, sospesa per maltempo San Marino-Bologna

C’è ancora da attendere per conoscere il risultato di una delle due gare-5, quella tra San Marino e Bologna, ma chi sale sul 3-2 è Parma nelle semifinali scudetto di Serie A. Andiamo a vedere, però, in maniera breve l’andamento della situazione attuale.

Non si è chiusa gara-5 della semifinale tra San Marino e Bologna, ferma sul 2-2. Il maltempo caduto sul Gianni Falchi impedisce che si completi stasera o stanotte l’incontro, pertanto sarà domani che si andrà a chiudere tutto, meteo permettendo.

Il vero fatto è, però, che questo incontro ha tutti i crismi del già deciso a causa dell’inning da sette punti, il primo, giocato dall’Unipol Fortitudo e inaugurato dal triplo di Celli, capace di scatenare un’autentica valanga. All’interruzione il punteggio è 10-1, e si è solo alla terza ripresa.

Per quanto concerne Parma-Macerata, è molto netto l’11-2 da parte dei ducali. Subito tra la volata di sacrificio di Gonzalez e il singolo di Helmig ci sono tre punti, accorcia Macerata nel terzo inning, ma il Parmaclima in questa serata va semplicemente fortissimo e approfitta anche di errori di vario genere dei molti lanciatori maceratesi utilizzati. Di fatto dal quarto inning è un monologo che porta fino al definitivo 11-2.