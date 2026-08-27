Baseball: a San Marino gara-1 della finale scudetto su Parma

San Marino porta a conclusione con successo gara-1 della finale scudetto, le Italian Baseball Series: battuto per 5-3 il Parmaclima, e la vera notizia è che già salta il fattore campo, con il Nino Cavalli violato d’autorità dalla squadra sammarinese. Tra meno di 24 ore, alle 20:30, gara-2.

San Marino va subito in vantaggio sfruttando diversi errori ducali, con Wong che va a mettere insieme l’1-0 da parte della squadra ospite. Parma manda Noel Gonzalez in terza base nella parte bassa del primo inning, lo fa anche con Flisi nel secondo e con Battioni nel quarto, ma tutte le volte il risultato è un palese nulla di fatto.

Tanto lo spreco è che, alla fine, nella settima ripresa arriva ovviamente il colpo di mano sammarinese: si riempiono le basi ed Angulo piazza un singolo da due punti, seguito da Rifaela che rincara la dose con un doppio. 5-0, e a quel punto per Parma si fa (molto) dura.

Una prima reazione riesce a piazzarla Flisi, nell’ottava ripresa, con il solo homer che sblocca il club ducale, poi Battioni va in terza base, ma si ferma lì. Nell’ultimo inning Parma ci prova eccome, Geraldo Garcia spedisce la palla lontano per mettere due punti a referto: è 5-3. Gli out sono però due, viene mandato in battuta Mineo per sperare, ma è lui a subire il terzo out. Ed è così che lanciatore vincente è Sanchez Osuna.