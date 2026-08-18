Badminton, Yamaguchi comincia la sua difesa mondiale. Avanti anche Vitidsarn, fuori Caponio. Storica vittoria turca

Andiamo a vedere i risultati della seconda giornata dei Mondiali di badminton 2026, che sono in corso di svolgimento in India a New Delhi.

SINGOLARE MASCHILE

Dopo la vittoria di Giovanni Toti di ieri, la giornata di oggi non sorride all’Italia. Infatti Fabio Caponio è stato sconfitto all’esordio dal nativo di Singapore Jia Heng Teh in due game con il punteggio di 21-13 21-18. A differenza di quanto fatto ieri da Shi Yu Qi, il thailandese Kunlavut Vitidsarn, numero due del seeding, non sbaglia all’esordio e supera lo srilankese Viren Nettasinghe per 21-11 21-6. Buona la prima anche per l’indonesiano Jonathan Christie, testa di serie numero tre, e del francese Alex Lanier, numero 9, che hanno battuto rispettivamente il tedesco Kicklitz (21-15 21-14) e l’israeliano Misha Zilberman (21-13 21-11). La Francia, però, ha visto l’eliminazione di Christo Popov, quinta testa di serie, che si è arreso al giapponese Kenta Nishimoto per 21-17 21-19 in uno dei match più attesi di questo primo turno.

SINGOLARE FEMMINILE

Tutto facile per la giapponese Akane Yamaguchi, campionessa in carica, che ha dominato contro la vietnamita Nguyen con il punteggio di 21-12 21-10. Lasciano per strada un game sia la cinese Chen Yu Fei sia la giapponese Tomoka Miyazaki, che hanno sconfitto rispettivamente la rappresentante di Hong Kong, Lo Sin Yan Happy (18-21 21-8 21-11) e la connazionale Riko Gunji (15-21 21-14 21-10). Anche la giapponese Nozomi Okuhara, numero 11 del seeding, ha perso un game, ma si è imposta per 18-21 21-16 21-9.

DOPPIO MASCHILE

I sudcoreani Kim/Seo, numero uno del seeding, staccano il biglietto per gli ottavi di finale, battendo i giapponesi Nomura/Shimogami per 21-16 21-13 e affronteranno ora i britannici Lane/Vendy, che hanno sofferto tantissimo contro i singaporiani Wee/Wong per 21-16 19-21 21-12. Due vittorie sofferte anche per le coppie malesiane Chia/Soh e Goh/Izzuddin, che hanno sconfitto i thailandesi Sukphun/Teeraratsakul (15-21 21-11 21-18) e gli scozzesi Grimley/Grimley (21-11 15-21 21-16)

DOPPIO FEMMINILE

Tutto facile per le cinesi Liu/Tan, teste di serie numero uno, che hanno vinto facilmente contro le vietnamite Pham/Pham per 21-10 21-11 e se la vedranno ora con le bulgare Stoeva/Stoeva, che hanno superato le indiane Selvam/Singhi per 21-7 21-14. Esordio facile anche per le cinesi Jia/Zhang, numero quattro del seeding, contro le rappresentanti di Hong Kong, Lui/Tsang, con il punteggio di 21-13 21-10. Passano il turno anche le giapponesi Iwanaga/Nakanishi con un 21-15 21-14 alle thailandesi Mijad/Tungkasatan.

DOPPIO MISTO

Storica prima vittoria in un Mondiale da parte di una coppia della Turchia. Sonmez/Bektas vincono un match clamoroso contro gli indiani Surya/Pramuthesh dopo una pazzesca battaglia (16-21 30-29 24-22). Sognano anche i brasiliani Silva/Lima, ma vengono sconfitti dai britannici Jones/Tolman con il punteggio di 21-16 22-24 21-15.