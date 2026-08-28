Badminton, trionfo turco nei doppi ai Giochi del Mediterraneo 2026

Ultima giornata di incontri al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, sede delle gare di badminton ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia non è stata protagonista nella corsa alle medaglie, viste le eliminazioni di tutte le coppie azzurre prima delle semifinali.

A imporsi è stata la Turchia, capace di conquistare l’oro sia nel doppio maschile sia in quello femminile. Nella finale che ha assegnato il titolo tra gli uomini, Bugra Akatas ed Emre Sonmez hanno superato in due set gli algerini Koceila Julien Mammeri e Youcef Sabri Medel, imponendosi con il punteggio di 21-19, 21-19.

Stesso risultato anche nel doppio femminile, dove la coppia turca composta da Bengisu Ercetin e Nazli Can Ici ha avuto la meglio sulle francesi Agathe Cuevas ed Elsa Jacob, sconfitte per 21-17, 21-17.

Gli argenti sono andati dunque ad Algeria e Francia, mentre i bronzi sono stati conquistati ancora dalla Francia, oltre che da Slovenia, Grecia e Spagna.