Badminton: tra sorprese e conferme i Mondiali si allineano ai quarti di finale

In archivio tutti i terzi turni, o per meglio dire gli ottavi di finale, dei Mondiali di badminton 2026 in corso di svolgimento all’Indira Gandhi Arena di New Delhi, impianto aperto nel 1982 e rinnovato nel 2010 e in grado di contenere 14.349 spettatori secondo le informazioni più recenti. Andiamo a vedere le principali novità emerse da questa giornata.

Innanzitutto, nel singolare maschile la maggiore sorpresa emerge nel terzo spot di quarti di finale, dove il danese Rasmus Gemke elimina il numero 3 del tabellone, l’indonesiano Leonardus Jonatan Christie, che per la verità aveva già rischiato parecchio al secondo turno e che, ora, si ritrova rimontato dall’unico dei giocatori non compresi tra le teste di serie ad approdare ai quarti.

Dal singolare femminile, invece, emerge l’uscita di scena, sempre da rimontata, della numero 4 Chen Yufei, sconfitta dalla numero 10 Pornpawee Chochuwong in quota Thailandia. Il tutto mentre in quota europea la sola Line Drost Christophersen, danese, è tra le presenti all’interno delle migliori otto.

Nel doppio maschile, invece, non si verificano particolari sorprese. Quelle che, invece, invadono letteralmente il doppio femminile, al netto del ritiro delle numero 2 del seeding, le giapponesi Fukushima/Matsumoto, nel secondo parziale contro le indonesiane Rose/Setianingrum. Particolarmente rumorosa l’eliminazione delle malesi e numero 5 Tian/Thinaah. Nel misto, invece, ci saranno il primo e l’ultimo quarto (in ordine di tabellone) corrispondenti a derby cinesi.

RISULTATI MONDIALI BADMINTON 2026 OGGI

Singolare maschile

Farhan (INA) [11]-A. Shetty (IND) 21-19 21-11

Chou (TPE) [6]-Tanaka (JPN) 21-14 21-9

Antonsen (DEN) [4]-T. J. Popov (FRA) 21-17 17-21 21-14

Naraoka (JPN) [10]-Li (CHN) [8] 13-21 23-21 21-11

Lai (CAN) [7]-Loh (SIN) [13] 22-20 21-18

Gemke (DEN)-Christie (INA) [3] 11-21 21-13 21-18

Lanier (FRA) [9]-Ng (HKG) 21-17 21-12

Vitidsarn (THA) [2]-Tan (USA) 21-10 21-10

Singolare femminile

An (KOR) [1]-Blichfeldt (DEN) [16] 21-16 21-10

Han (CHN) [5]-Kim (KOR) [12] 21-19 20-22 21-14

Wang (CHN) [3]-Sindhu (IND) [9] 21-11 15-21 21-17

Christophersen (DEN) [15]-Wardani (INA) [6] 21-18 21-17

Okuhara (JPN) [11]-Jaiswal (USA) 21-11 13-21 21-12

Chochuwong (THA) [10]-Chen (CHN) [4] 15-21 25-23 21-17

Li (CAN) [13]-Miyazaki (JPN) [8] 17-21 21-16 21-18

Yamaguchi (JPN) [2]-Sim (KOR) [14] 21-17 21-10

Doppio maschile

Kim/Seo (KOR) [1]-Lane/Vendy (ENG) [10] 21-13 21-16

Goh/Izzudim (MAL) [6]-Chiu/Wang (TPE) [14] 21-17 21-17

Chia/Soh (MAL) [4]-Man/Tee (MAL) Walkover

Hu/Lin (CHN)-Lundgaard/Vestergaard (DEN) [13] 21-14 16-21 21-16

Rankireddy/C. Shetty (IND) [5]-Arif/Yap (MAL) 21-23 21-19 21-17

Liang/Wang (CHN) [3]-Astrup/Rasmussen (DEN) [16] 22-20 8-21 21-19

Lee/Yang (TPE)-Gutama/Isfahani (INA) [9] 21-11 21-13

Alfian/Fikri (INA) [2]-Kang/Ki (KOR) [15] 21-15 14-21 21-12

Doppio femminile

Liu/Tan (CHN) [1]-G. Stoeva/S. Stoeva (BUL) [9] 21-16 21-18

N. T. Yeung/P. L. Yeung (HKG)-Hsu/Lin (TPE) [11] 21-18 21-16

Jia/Zhang (CHN) [4]-Hsieh/Hung (TPE) [10] 21-11 21-18

Jolly/Gopichand (IND)-Iwanaga/Nakanishi (JPN) [7] 21-16 21-12

Kusuma/Puspita Sari (INA) [13]-Tan/Thinaah (MAL) [5] 20-22 21-18 21-12

Baek/Lee (KOR) [3]-Hirokami/Hobara (JPN) [14] 8-21 21-13 21-9

Li/Luo (CHN) [8]-Hsu/Sung (TPE) [15] 21-13 21-15

Rose/Setianingrum (INA) [12]-Fukushima/Matsumoto (JPN) [2] 21-9 6-11 rit.

Doppio misto

Feng/Huang (CHN) [1]-Watanabe/Taguchi (JPN) [16] 21-19 21-18

Cheng/Zhang (CHN) [8]-Goh/Lai (MAL) [10] 21-15 21-12

Yang/Hu (TPE) [11]-Christiansen/Bøje (DEN) [3] 21-13 9-21 21-14

Syahnawi/Marwah (INA)-Ye/Chan (TPE) [9] 21-5 21-18

Gicquel/Delrue (FRA) [5]-Smith/Gai (USA) [14] 24-22 21-16

Puavaranukroh/Paewsampran (THA) [4]-Shinogami/Hobara (JPN) [13] 17-21 21-12 21-17

Guo/Chen (CHN) [6]-Kapila/Crasto (IND) [15] 21-16 21-5

Jiang/Wei (CHN) [2]-Taeraratsakul/Taerattanachai (THA) [12] 21-12 21-17