Badminton, sorteggiati gli avversari degli azzurri ai Mondiali

I Mondiali individuali 2026 di badminton si terranno a Nuova Delhi, in India, da lunedì 17 a domenica 23 agosto: sono 5 gli azzurri qualificati, con l’Italia che sarà rappresentata in tre tabelloni su cinque. Si sono qualificati Fabio Caponio e Giovanni Toti nel singolare maschile, Yasmine Hamza nel singolare femminile e Martina Corsini ed Emma Piccinin nel doppio femminile.

Nel tabellone di singolare maschile l’Italia avrà dunque due rappresentanti: Fabio Caponio debutterà martedì 18 agosto contro il rappresentante di Singapore Jia Heng Teh, mentre Giovanni Toti scenderà in campo lunedì 17 contro il brasiliano Donnians Oliveira.

Nel tabellone di singolare femminile, invece, Yasmine Hamza, esordirà lunedì 17 contro la ceca Petra Maixnerova , infine nel doppio femminile saranno al via Martina Corsini ed Emma Piccinin, che sfideranno lunedì 17 le rappresentanti di Hong Kong Lui Lok Lok e Tsang Hiu Yan.