Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin sconfitte in doppio ai Mondiali

Durano 36 minuti i Mondiali 2026 di badminton per Martina Corsini ed Emma Piccinin: all’Indra Gandhi Indoor Stadium di Nuova Delhi (India) si chiude subito il torneo iridato della coppia italiana, reduce dal successo all’Algeria International e dall’ottima prestazione all’Uganda International.

Nel primo turno del tabellone di doppio femminile, infatti, le azzurre cedono alle rappresentanti di Hong Kong Lui Lok Lok e Tsang Hiu Yan, che riescono ad avere la meglio in due game con il punteggio di 16-21 14-21, maturato in appena 36 minuti di gioco.

Nel primo game l’equilibrio sostanziale dura fino al 4-4, poi le asiatiche allungano a +3 sul 4-7. Le azzurre riescono in due occasioni a tornare a -1, sul 6-7 e sul 9-10, sprofondano a -4 sul 9-13 e sul 10-14, ma riescono ancora a tornare a -1 sul 13-14. Lui e Tsang allungano di nuovo a +4 sul 13-17 e poi devono soltanto amministrare fino al 16-21.

Nella seconda partita le azzurre partono subito sotto 1-4 e non c’è modo di invertire l’inerzia dell’incontro, con la coppia di Hong Kong che rapidamente vola a +6 sul 2-8. Le italiane tornano al massimo a -4 sul 4-8, sull’8-12 e sul 12-16, ma non rientrano in partita, con le asiatiche che colgono il successo sul 21-14.

ITALIANI AI MONDIALI DI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Primo turno

Giovanni Toti-Donnians Oliveira (Brasile) 19-21 21-14 21-12

Fabio Caponio-Jia Heng Teh (Singapore) domani

Secondo turno

Giovanni Toti-Chou Tien Chen (Cina Taipei, 6) mercoledì

Singolare femminile

Primo turno

Yasmine Hamza-Petra Maixnerova (Cechia) 20-22 21-16 13-21

Doppio femminile

Primo turno

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong) 16-21 14-21