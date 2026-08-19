Badminton, l’Italia saluta i Mondiali di Nuova Delhi. Definiti gli ottavi di finale

La terza giornata dei Campionati Mondiali di badminton 2026, a Nuova Delhi, ha completato il programma dei sedicesimi di finale e consegnato un quadro sempre più definito del torneo.

Per l’Italia è arrivato anche il momento dell’uscita di scena definitiva: Giovanni Toti, ultimo azzurro ancora in gara, ha dovuto arrendersi alla testa di serie numero 6 Chou Tien-chen, che ha chiuso la sfida in due set, 21-12, 21-11. Dopo la bella rimonta messa a segno al primo turno, il singolarista italiano ha incontrato un avversario di livello superiore, capace di controllare il ritmo del match e di non concedere spiragli. Si chiude così il percorso della spedizione azzurra, già priva di Fabio Caponio nel singolare maschile, di Yasmine Hamza nel singolare femminile e della coppia Martina Corsini-Emma Piccinin nel doppio femminile.

La giornata ha però offerto diversi spunti di interesse nei tabelloni principali. Nel singolare maschile i favoriti hanno generalmente rispettato i pronostici, ma non sono mancati risultati sorprendenti e partite dall’elevato tasso di tensione. Kunlavut Vitidsarn ha superato Daniil Dubovenko per 21-17, 21-19, mentre Kodai Naraoka ha regolato l’inglese Harry Huang con un più netto 21-16, 21-14. Ha dovuto invece faticare molto di più Anders Antonsen, protagonista di una sfida tiratissima contro l’irlandese Nhat Nguyen: dopo aver perso il primo set 23-21, il danese ha ribaltato l’incontro imponendosi 21-19 nel secondo e, al termine di un terzo parziale combattutissimo, 23-21.

Il risultato più inatteso è arrivato però dall’eliminazione di Lakshya Sen. Il beniamino di casa, sostenuto dal pubblico indiano, si è arreso all’americano Garret Tan al termine di una battaglia durata tre set. Sen ha conquistato il primo parziale 21-19, ma Tan ha reagito con grande personalità, vincendo i due successivi 21-19 e 21-17 e firmando una delle sorprese più significative della giornata.

Nel singolare femminile, invece, le principali protagoniste hanno proseguito senza particolari scossoni. Chen Yufei ha battuto l’ucraina Polina Buhrova 21-18, 21-12, mentre Akane Yamaguchi ha superato Wong Ling Ching 21-18, 21-10. Avanza anche Pusarla Sindhu, che davanti al pubblico di casa ha sconfitto la canadese Wen Yu Zhang per 21-16, 21-17. Han Yue ha infine avuto la meglio sulla tedesca Yvonne Li con un convincente 21-14, 21-8.

Nei doppi, i sedicesimi hanno confermato in larga parte la solidità delle coppie più accreditate, pur regalando anche in questo caso sfide combattute fino all’ultimo punto. Nel doppio maschile Liang Weikeng e Wang Chang hanno dovuto rimontare gli inglesi Alex Green e Zach Russ dopo aver perso il primo set 22-20, imponendosi poi 21-12, 21-18. Più agevole il cammino di Anders Skaarup Rasmussen e Kim Astrup Sørensen, che hanno superato Kubo e Koh con un doppio 21-16, 21-8. Hanno invece beneficiato del ritiro degli scozzesi Pringle e Dunn gli indiani Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty, qualificandosi direttamente agli ottavi.

Nel doppio femminile, le coppie asiatiche hanno continuato a mostrare la propria forza. Le cinesi Luo Xumin e Li Yijing hanno dominato le polacche Marczak e Cybulska, sconfitte 21-8, 21-10, mentre le indonesiane Febriana Dwipuji Kusuma e Amallia Cahaya Pratiwi hanno superato le turche Bektaş e Yildiz per 21-12, 21-14. Più combattuto il confronto tra le giapponesi Sayaka Hobara e Rui Hirokami e le cinesi Wang Tingge e Luo Yi: dopo aver vinto il primo set 21-11 e perso il secondo 21-19, la coppia nipponica ha chiuso la partita con un netto 21-6 nel parziale decisivo.

Nel doppio misto, infine, i francesi Thom Gicquel e Delphine Delrue hanno confermato il proprio status di una delle coppie europee più competitive, superando i danesi Werge e Kolding per 21-16, 21-12. Particolarmente spettacolare è stata la sfida tra Yang Po-Hsuan e Hu Ling-Fang e gli inglesi Jones e Tolman: dopo un primo set vinto dai taiwanesi 21-14, il secondo è diventato una vera maratona, conclusa addirittura sul 29-27.

Con la conclusione dei sedicesimi, il Mondiale entra ora nella fase decisiva. Gli ottavi di finale alzeranno ulteriormente il livello della competizione e vedranno anche l’ingresso in scena della numero uno del mondo, la sudcoreana An Se-young, attesa dalla danese Mia Blichfeldt.