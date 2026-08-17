Badminton, Giovanni Toti vince in rimonta nel primo turno dei Mondiali!

Prima gioia per l’Italia ai Mondiali 2026 di badminton: all’Indra Gandhi Indoor Stadium di Nuova Delhi, in India, nel tabellone di singolare maschile è Giovanni Toti a bagnare con un successo la propria partecipazione alla rassegna iridata.

L’azzurro, primo italiano a qualificarsi alle Olimpiadi nel badminton maschile a Parigi 2024, supera in un difficile esordio il brasiliano Donnians Oliveira, atleta appena entrato nella top 100 del ranking mondiale, battuto in rimonta con lo score di 19-21 21-14 21-12 dopo un’ora esatta di aspra battaglia sportiva. Nel secondo turno l’azzurro affronterà il rappresentante di Cina Taipei, Chou Tien Chen, accreditato della testa di serie numero 6.

Nel primo game l’azzurro vola subito sul +5, andando sul 6-1 e poi sull’8-3, ma il brasiliano torna a -1 sull’8-7. Nuovo allungo di Toti, che si porta a +6 sul 13-7, ma il sudamericano reagisce e con 7 punti consecutivi passa a condurre sul 13-14. Dal 14-14 Oliveira allunga prima sul 14-16 e poi sul 15-19, procurandosi 4 game point sul 16-20. Toti accorcia fino al 19-20, ma l’ultima opportunità è quella buona per il brasiliano, che chiude sul 19-21.

Nella seconda frazione Toti parte ancora una volta meglio e si porta sul 5-1, allungando a +5 sul 7-2 e sull’8-3. Ancora una volta Oliveira rimonta e trova l’aggancio sul 10-10, ma questa volta Toti ha la forza di scappare nuovamente via e torna a +6 sul 16-10. E’ l’allungo decisivo, con l’azzurro che amministra fino al 21-14 con cui riequilibra l’incontro.

Nella partita decisiva Toti inizia sul 3-0, ma il brasiliano dal 4-2 infila 5 punti e va a condurre sul 4-7. L’azzurro reagisce e trova l’aggancio sul 7-7, poi prova di nuovo ad allungare sul 13-10. Il sudamericano resta in partita fino al 14-12, poi Toti infila 7 punti e trionfa per 21-12.

ITALIANI AI MONDIALI DI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Primo turno

Giovanni Toti-Donnians Oliveira (Brasile) 19-21 21-14 21-12

Fabio Caponio-Jia Heng Teh (Singapore)

Secondo turno

Giovanni Toti-Chou Tien Chen (Cina Taipei, 6)

Singolare femminile

Primo turno

Yasmine Hamza-Petra Maixnerova (Cechia) 20-22 21-16 13-21

Doppio femminile

Primo turno

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong)