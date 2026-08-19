Badminton, Giovanni Toti esce ai sedicesimi dei Mondiali. L’Italia saluta la rassegna iridata

L’Italia saluta i Mondiali 2026 di badminton: all’Indra Gandhi Indoor Stadium di Nuova Delhi, in India, nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile, Giovanni Toti, unico azzurro ad aver superato il primo turno, viene eliminato.

Toti, primo italiano in assoluto a qualificarsi alle Olimpiadi nel badminton maschile a Parigi 2024, paga lo scotto di un accoppiamento improbo e cede il passo al rappresentante di Cina Taipei, Chou Tien Chen, accreditato della testa di serie numero 6, che si impone per 12-21 11-21 in appena 33 minuti di gioco.

Nel primo game l’azzurro parte bene e si porta subito a +3 sul 4-1, ma dal 5-3 l’asiatico infila 5 punti consecutivi e passa a condurre sul 5-8. Toti accorcia a -1 sul 7-8, ma altri 6 punti di fila di Chou valgono il doppiaggio sul 7-14. L’azzurro prova a rimanere in partita fino al 12-17, poi l’asiatico vince gli ultimi 4 punti e chiude sul 12-21.

Nella seconda frazione Toti lotta fino al 4-5, poi Chou infila quattro punti e trova un primo allungo sul 4-9. L’azzurro rientra fino al -1 sull’8-9 e sul 9-10, ma non trova mai l’aggancio. Toti resta in partita fino al 10-12, poi l’asiatico con 7 punti consecutivi chiude la partita sul 10-19 e va a vincere senza patemi sull’11-21.

RISULTATI ITALIANI MONDIALI BADMINTON 2026

Singolare maschile

Primo turno

Giovanni Toti-Donnians Oliveira (Brasile) 19-21 21-14 21-12

Fabio Caponio-Jia Heng Teh (Singapore) 13-21 18-21

Secondo turno

Giovanni Toti-Chou Tien Chen (Cina Taipei, 6) 12-21 11-21

Singolare femminile

Primo turno

Yasmine Hamza-Petra Maixnerova (Cechia) 20-22 21-16 13-21

Doppio femminile

Primo turno

Martina Corsini/Emma Piccinin-Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong) 16-21 14-21