Badminton, finale amara per Yasmine Hamza ai Giochi del Mediterraneo

Non riesce la doppietta d’oro al badminton italiano ai Giochi del Mediterrano 2026 in corso di svolgimento a Taranto. Dopo lo storico titolo vinto da Fabio Caponio nel torneo di singolare maschile, Yasmine Hamza non replica il risultato del connazionale, perdendo la finale contro la turca Neslihan Arin in due game con il punteggio di 21-17 21-15.

Dopo un buon avvio da parte dell’azzurra, è stata la turca a trovare un piccolo allungo. Un vantaggio di qualche punto fondamentale per Arin, che ha così chiuso la prima frazione in suo favore per 21-17. Nel secondo game è partita bene Hamza, che si è portata anche in vantaggio per 11-10, ma da quel momento è stata la turca a prendere in mano il comando del gioco, andando a vincere per 21-15.

Sul gradino più basso del podio ci sono salite la francese Leonice Huet e la greca Grammatoula Sotiriou, quest’ultima battuta in semifinale proprio da Hamza. Si era interrotto nei quarti di finale, invece, il cammino dell’altra azzurra Gianna Stiglich Guzman.

Dopo i due singolari e il torneo di doppio misto, il badminton italiano ha raccolto già tre medaglie, risultato assolutamente storico. Adesso l’attesa è per i tornei di doppio maschile e femminile, con la speranza che le coppie azzurre possano aumentare questo bottino.