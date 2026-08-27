Badminton, doppi azzurri eliminati e non in zona medaglie nei Giochi del Mediterraneo

È calato il sipario sulla giornata di gare di badminton dei Giochi del Mediterraneo 2026. Al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, l’Italia non è riuscita a conquistare risultati di rilievo nei tornei di doppio, maschile e femminile, salutando la competizione senza alcuna coppia approdata al turno delle medaglie.

In mattinata, negli ottavi di finale del doppio maschile, si è fermato il cammino di Fabio Caponio, già medaglia d’oro nel singolare, e Giovanni Toti. La coppia azzurra è stata superata dagli spagnoli Daniel Franco Castilla e Rodrigo Sanjurjo Rivas con il punteggio di 21-17, 21-14.

Nel pomeriggio, spazio ai quarti di finale e ad altri verdetti sfavorevoli per i colori italiani. Nel doppio femminile, Yasmine Hamza, argento nel singolare, e Gianna Stiglich Guzman sono state battute dalle turche Benfisu Ercetin e Nazli Can Inci, vittoriose in due set con il punteggio di 21-13, 21-10.

Niente da fare neppure nel doppio maschile per Matteo Massetti e David Sulutt, costretti ad arrendersi alla coppia turca formata da Bugra Aktas ed Emre Sonmez. Gli avversari hanno chiuso la sfida sul 21-12, 21-19, conquistando così l’accesso al turno successivo.

A chiudere la giornata è stato il quarto di finale del doppio femminile tra Martina Fasai Corsini ed Emma Corsini e le francesi Agathe Cuevas ed Elsa Jacob. A spuntarla sono state queste ultime, capaci di imporsi per 21-16, 21-18 e di completare così l’eliminazione delle coppie italiane dalla corsa alle medaglie.

Una giornata, dunque, avara di soddisfazioni per il badminton tricolore, dopo i risultati incoraggianti arrivati nei tornei individuali.