Badminton, Caponio e Hamza in finale ai Giochi del Mediterraneo! Toti si tinge di bronzo

Calato il sipario sulla giornata di incontri di badminton dei Giochi del Mediterraneo 2026. Al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana sono arrivati i verdetti su chi si è già tinto di bronzo e chi, domani, andrà a giocarsi il metallo più pregiato nel singolare maschile e femminile.

In casa Italia si può sorridere: Fabio Caponio e Yasmine Hamza si giocheranno domani la medaglia d’oro. Caponio ha sconfitto nei quarti di finale il portoghese Diogo Marreiros Gloria con il punteggio di 11-21, 21-3, 21-16. Un successo in rimonta che ha dato all’azzurro una spinta ulteriore in vista del penultimo atto, dove ha affrontato lo spagnolo Pablo Abian Vicen. Anche in questo caso, Caponio ha imposto il proprio gioco, conquistando la finale con un netto 21-14, 21-18. Sulla sua strada troverà il croato Aria Dinata.

Dinata ha invece posto fine al percorso di Giovanni Toti in semifinale. L’azzurro, autore di un convincente successo nei quarti di finale contro il maltese Samuel Cassar, battuto 21-9, 21-10, si è arreso al croato con il punteggio di 21-15, 21-16. Per Toti arriva dunque una medaglia di bronzo, stesso risultato ottenuto da Abian Vicen.

Passando al settore femminile, anche Hamza sarà in corsa per l’oro domani, quando affronterà la turca Neslihan Arin. L’azzurra ha mostrato grande carattere nei suoi match, riuscendo sempre a ribaltare il risultato. Nei quarti di finale ha superato la croata Jelena Buchberger per 12-21, 21-18, 21-16, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla greca Grammatoula Sotiriou con il punteggio di 5-21, 21-18, 21-17.

Si è fermata, invece, ai quarti di finale Gianna Stiglich Guzman, sconfitta dalla francese Leonice Huet al termine di una sfida combattuta, conclusa sul 21-12, 18-21, 21-13.