Audrey Werro cade, poi viene ripescata! Cosa è successo alla favorita svizzera degli 800 metri

Le emozionanti semifinali degli 800 metri piani agli Europei di Birmingham riservano il colpo di scena finale. La grande favorita per la vittoria finale Audrey Werro cade e sembra eliminata tra lo stupore generale. La Svizzera presenta però l’immediato ricorso che viene prontamente accolto.

La campionessa elvetica, in curva, viene toccata da dietro dall’atleta francese Anais Bourgoin e cade rovinosamente a terra terminando la sua prova in anticipo. Il successivo ripescaggio rende giustizia alla grande favorita che potrà così partecipare alla lotta per il titolo continentale.

Audrey Werro è, al momento, una delle interpreti di punta della specialità e, di recente, ha confermato il suo clamoroso livello di prestazione correndo il terzo miglior tempo della storia sulla distanza con il crono di 1’53”98 messo a referto nel meeting di Stoccolma. Chi intende nutrire ambizioni di successo dovrà fare inevitabilmente i conti con lei, ammesso che la caduta non lasci strascichi.

Nella seconda semifinale è invece arrivata una bellissima notizia in casa azzurra grazie al terzo posto ottenuto da Eloisa Coiro che, dopo aver conquistato il record italiano, ha centrato la qualificazione per la finale con il tempo di 1’57”74.