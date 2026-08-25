ATP Winston-Salem 2026, vince Stefanos Tsitsipas e sorprende Cruz Hewitt

Calato il sipario sugli incontri al Winston-Salem Open. Il programma ha visto protagonisti giocatori di esperienza consolidata, giovani in cerca di affermazione e nomi emergenti capaci di lasciare il segno.

Tra i risultati più interessanti c’è quello di Lorenzo Sonego, che ha dovuto ricorrere al terzo set per avere la meglio sul francese Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro ha conquistato il primo parziale al tie-break per 7-4, ma ha poi subito la reazione dell’avversario, che ha ristabilito l’equilibrio imponendosi 6-4 nel secondo set. Nel momento decisivo Sonego ha però ritrovato solidità e incisività, chiudendo la sfida sul 6-3 e assicurandosi così l’accesso al turno successivo, dove affronterà Adrian Mannarino.

Buona anche la partenza di Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 7 del torneo. Il greco ha superato Jenson Brooksby per 6-4, 7-6(6), al termine di un incontro più equilibrato di quanto possa suggerire il risultato finale. Tsitsipas ha dovuto mantenere alta la concentrazione soprattutto nel secondo set, nel quale ha annullato un set point prima di riuscire a spuntarla al tie-break.

Ha rispettato il pronostico anche Daniel Altmaier, testa di serie numero 16, che ha battuto Francisco Comesaña in due set. Il tedesco ha dominato il primo parziale, chiuso rapidamente sul 6-1, ma ha trovato maggiore resistenza nel secondo, deciso soltanto al tie-break per 8-6. Una vittoria che gli consente di proseguire il proprio cammino nel torneo.

Tra i protagonisti della giornata spicca anche Cruz Hewitt, figlio dell’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt. Il giovane australiano ha dovuto rimontare contro Sebastian Gorzny dopo aver perso nettamente il primo set, chiuso 6-1 dall’avversario. La reazione è arrivata nel secondo parziale, conquistato al tie-break per 7-3, prima dell’allungo decisivo nel terzo, vinto 6-4. Un successo significativo, soprattutto per il modo in cui Hewitt è riuscito a cambiare l’inerzia della partita dopo un avvio complicato.

La sorpresa più rilevante arriva invece da Dhakshineswar Suresh, protagonista di un risultato destinato a rappresentare una tappa importante della sua carriera. L’indiano ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore superando l’americano Marcos Giron per 6-3, 7-5. Un’affermazione di peso, arrivata contro un avversario più esperto e che conferma il valore della sua prestazione.

Nel resto del programma, Aleksandar Kovacevic ha superato Francis Balshaw per 6-4, 7-6(4). Successi in due set anche per Martin Damm contro Abedallah Shelbayh, 6-4, 7-6(2), e per Benjamin Bonzi, che ha battuto Kamil Majchrzak 6-4, 7-6(7).

Non ha invece avuto particolari difficoltà James Duckworth, autore di una netta vittoria su Vincent Vandecasteele per 6-2, 6-1. Adam Walton ha seguito la stessa strada, imponendosi su Jesper de Jong con il punteggio di 6-2, 6-4.

Più combattuta la sfida tra Mees Röttgering e Jan Choinski, risolta dall’olandese al terzo set per 7-5, 2-6, 6-4. Infine, Roman Safiullin ha dovuto lottare fino in fondo contro Hugo Grenier, riuscendo a spuntarla per 6-7(8), 6-4, 6-3.