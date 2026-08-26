ATP Winston-Salem 2026, Sonego supera Mannarino e approda agli ottavi di finale

La corsa continua grazie ad un nuovo e importante successo. Nei sedicesimi di finale del torneo ATP di Winston-Salem Lorenzo Sonego supera il francese Adrian Mannarino 6-1 7-6(5) in un’ora e cinquantaquattro minuti. Negli ottavi l’azzurro sfiderà l’australiano James Duckworth.

L’equilibrio iniziale dura solo tre giochi. L’azzurro, dopo aver salvato la palla dell’1-2, sfrutta la terza occasione per il break del 3-1. Il tennista piemontese, una volta in vantaggio, assume il controllo delle operazioni. Sonego non si volta più indietro, inanella tre game di fila e chiude 6-1 al primo set point.

Il transalpino, dopo aver salvato due palle del 2-3, opera il break del 4-2 e allunga 5-2. Il torinese recupera il servizio nel nono gioco, impatta sul 5-5 e rinvia il verdetto al tie-break. L’inizio premia i giocatori in risposta che vincono i primi quattro punti. Sonego rompe l’equilibrio nel finale grazie al 3-1 che gli consente di passare dal 4-4 al definitivo 7-5.

Sonego chiude la sua prova con nove ace, commette un doppio fallo e serve il 60% di prime. Il torinese vince il 76% di punti sulla prima e il 50% quando si affida alla seconda. L’azzurro sfrutta tre palle break sulle sette a disposizione e vince il computo dei punti 79-62.