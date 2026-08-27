ATP Winston-Salem 2026, Sonego si ferma agli ottavi contro Duckworth

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dall’australiano James Duckworth, numero 79 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Non sono bastati a Sonego ben dieci ace contro i sette dell’avversario, ma soprattutto l’azzurro ha ottenuto l’81% dei punti vinti quando ha servito la prima (68% per l’australiano). I problemi sono arrivati con la seconda, visto che Sonego ha vinto appena il 40% dei punti mentre addirittura il 74% per Duckworth. Sonego ha messo a segno anche più vincenti (23 contro 16), ma ha anche commesso più errori non forzati (30 contro 21).

Sonego ha subito una buona occasione in apertura di match, ma non riesce a sfruttare la palla break a sua disposizione. L’azzurro ne salva poi due lui nel sesto gioco, mentre in quello successivo è ancora Duckworth a cancellarne una. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo game arriva l’improvviso break da parte dell’australiano, che chiude così sul 7-5.

In avvio di secondo set, Sonego risente ancora di come ha perso il primo e concede due palle break, ma riesce a salvarsi. Nel quarto game Duckworth cancella l’ennesima palla break concessa all’azzurro e si prosegue seguendo l’andamento dei servizi fino all’ottavo gioco. Qui Sonego offre un’occasione di break all’australiano, che la sfrutta subito. Duckworth chiude sul 6-3 e vola ai quarti di finale.