ATP Winston-Salem 2026: Luciano Darderi non c’è, Botic van de Zandschulp gli lascia un game

Dura un’ora e 8 minuti l’ulteriore permanenza di Luciano Darderi all’ATP 250 di Winston-Salem. L’italiano classe 2002 esce di scena al terzo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp, ma lo fa con un punteggio difficile da digerire, quello di 6-1 6-0, e soprattutto con la sensazione che, almeno per quanto visto oggi, il problema di una programmazione che lo vede al 22° torneo del 2026 inizi a farsi sentire.

Di fatto la partita in teoria c’è, in pratica è un monologo di van de Zandschulp con Darderi che, peraltro con abbondanti fasciature, fa quel che può, ma si vede molto chiaramente che non è al meglio. Per van de Zandschulp la palla break arriva subito, la manca, l’italiano ha pure una chance per andare lui stesso avanti. Passata quella, però, l’olandese prende in mano la situazione, gli strappa la battuta a 30 e va via sul 3-1 e poi 4-1, involandosi poi verso un 6-1 che arriva al quarto set point.

Nel secondo parziale, poi, la situazione per Darderi precipita, dal momento che, se è vero che van de Zandschlp tiene tutti i turni di batutta a 30, l’italiano perde i suoi per due volte proprio in quel modo, e in un’altra occasione cede ai vantaggi. Di fatto, un match quasi fantasma per Luciano, che oltretutto nel primo set non era riuscito a tirare praticamente alcun vincente. Resta solo da augurarsi una miglior condizione nel breve termine per lui.

Quasi superfluo ricordare le statistiche, ed è a suo modo impietoso il rapporto vincenti-errori gratuiti: 31-19 per van de Zandschulp, 6-17 per Darderi. Potremmo citare il 24/28 di punti vinti con la prima dall’olandese, ma qui il discorso è più legato al classe 2002 di Villa Gesell, incappato in una delle peggiori giornate del 2026, anzi forse nella peggiore.