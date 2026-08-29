ATP Winston-Salem 2026, Fery e Buse si sfideranno per il titolo

Il torneo ATP di Winston-Salem archivia l’esito del penultimo atto con i risultati maturati nelle semifinali. Saranno, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia, Ignacio Buse e Arthur Fery a fronteggiarsi nella sfida che assegnerà il titolo e decreterà il successore di Marton Fucsovics, vincitore dell’edizione 2025.

Nella prima semifinale Ignacio Buse, testa di serie numero tre, doma il francese Benjamin Bonzi 6-2 4-6 6-1 in un’ora e cinquantuno minuti. Il peruviano sfrutta la seconda possibilità per operare il break del 3-2, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e firma il 6-2 alla prima palla set.

Sulle ali dell’entusiasmo il tennista sudamericano scatta sul 2-0 prima e sul 4-2 poi, ma Bonzi reagisce d’orgoglio e con una serie di quattro giochi consecutivi sigla il 6-4 grazie a cui impatta la contesa. Nella terza frazione la testa di serie numero tre concretizza la quarta opportunità per ottenere il break in apertura. Buse non concede nulla sui propri turni di battuta, firma altri due break e chiude 6-1 al primo match point.

Nella seconda semifinale il britannico Arthur Fery, testa di serie numero quattro, approfitta del ritiro di James Duckworth. L’australiano alza bandiera bianca, all’inizio del secondo set, sul punteggio di 6-4 1-2 a favore del proprio avversario. Il semifinalista dell’ultima edizione di Wimbledon risolve il primo parziale in volata. Fery sfrutta la terza possibilità per il break del 5-4 e timbra il 6-4 al primo set point.