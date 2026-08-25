ATP Winston-Salem 2026, Darderi rimonta Bellucci e fa suo il derby azzurro

Il derby azzurro nel secondo turno dell’ATP di Winston-Salem lo vince Luciano Darderi. Il numero ventidue del mondo ha superato Mattia Bellucci in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco e si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp.

Non sono bastati otto ace a Bellucci contro i 3 di Darderi, che ha commesso cinque doppi falli mentre sono stati tre quelli del connazionale. Un match che ha visto Bellucci chiudere anche con più vincenti (29 contro 24), ma il lombardo ha commesso più errori non forzati rispetto all’avversario (40 contro 26).

Il primo scossone nel match lo porta Bellucci. Il lombardo infatti riesce a strappare il servizio a Darderi nel quarto game e si porta sul 3-1. Bellucci mantiene il vantaggio, anche se nel settimo gioco Darderi ha l’occasione del controbreak. Il numero 96 del mondo si salva e nel game successivo ottiene un altro break, andando così a prendersi il primo set in suo favore per 6-2.

Nonostante il set vinto, Bellucci parte malissimo nel secondo e si trova sotto per 0-40. Darderi manca le prime due palle break, ma sulla terza riesce finalmente a strappare il servizio al connazionale. L’ottavo game è tiratissimo e Darderi si salva, annullando ben tre palle del controbreak a Bellucci, che a sua volta cancella due set point nel game successivo. Darderi, però, chiude comunque nel decimo gioco e vince il set per 6-4.

In avvio di terzo set Bellucci si trova a difendere ben tre palle break, ma le cancella tutte e si porta a condurre sul 2-1. Il break è comunque nell’aria ed arriva per Darderi nel quinto gioco. Da questo momento la partita finisce, perchè Bellucci sparisce completamente dal campo e subisce un altro break nel settimo gioco. Darderi va così a chiudere sul 6-2 e si qualifica per gli ottavi di finale.