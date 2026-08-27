ATP Winston-Salem 2026, Buse e Fery approdano ai quarti di finale

I match degli ottavi caratterizzano il ricco programma di giornata del torneo ATP di Winston-Salem. Nella giornata in cui Luciano Darderi e Lorenzo Sonego salutano il torneo, il peruviano Ignacio Buse e il britannico Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon, approdano ai quarti di finale.

Il peruviano Ignacio Buse, testa di serie numero tre, regola il tedesco Daniel Altmaier, numero sedici del tabellone, 7-6(5) 7-5 al termine di una battaglia di due ore e diciassette minuti. Il britannico Arthur Fery, testa di serie numero quattro, liquida l’olandese Mees Rottgerring 6-3 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti. L’olandese Botic van de Zandschulp, numero 71 ATP, annichilisce Luciano Darderi, testa di serie numero due, 6-1 6-0 in un’ora e nove minuti.

L’australiano James Duckworth, numero 78 ATP, regola Lorenzo Sonego 7-5 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti. L’americano Aleksandar Kovacevic supera il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero sette, 6-3 7-6(1) in un’ora e trentasette minuti. L’ungherese Fabian Marozsan, numero quindici del tabellone, rimonta l’americano Martin Damm 2-6 6-3 6-3 in un’ora e trentotto minuti.

In apertura di programma il francese Benjamin Bonzi, numero 109 del mondo, travolge l’australiano Rinky Hijikata 6-1 6-1 in appena cinquantotto minuti di gioco. L’argentino Juan Manuel Cerundolo, ottava testa di serie, sfrutta il ritiro del connazionale Sebastian Baez sul punteggio di 6-2 4-0 a proprio favore.