ATP Winston-Salem 2026: Arthur Fery continua a correre, Ignacio Buse fa la storia

Si chiude una giornata pressoché infinita a Winston-Salem, dov’è in corso di svolgimento il locale ATP 250 che funge da ultimo appuntamento prima degli US Open 2026. Quattro quarti di finale, quattro storie diverse, quattro incontri ognuno con la propria particolarità, ma tutto con un unico comune denominatore: per un motivo o per un altro, tardi si fa.

Nella parte alta continua il bel cammino di James Duckworth: l’australiano rimonta l’ungherese Fabian Marozsan per 6-7(4) 6-2 6-4 e, a 34 anni, va a caccia di quella che sarebbe appena la seconda finale ATP in carriera (l’unica altra l’ha persa ad Astana nel 2021).

Prosegue anche la corsa di Arthur Fery, il prossimo (e pericolosissimo) avversario di Lorenzo Musetti agli US Open per quello che avrebbe meritato i galloni di ottavo di finale, non di primo turno. Il britannico va sotto di un set contro l’americano Aleksandar Kovacevic, deve gestire uno 0-30 e due 30-30 nel secondo, ma non rischia mai seriamente di perdere: 3-6 7-5 6-3 e penultimo atto raggiunto.

Colpo di mano, poi, di Ignacio Buse, in un certo senso. Il peruviano non aveva mai vinto un match ATP sul veloce prima d’ora, e in un sol colpo si ritrova in semifinale in questa settimana. Ci arriva battendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo per 7-6(4) 4-6 6-2. L’ultima volta di un giocatore del Perù in una semifinale ATP extra rosso: accadde 22 anni fa con Luis Horna a Long Island. Ed anche lì era la settimana pre-US Open.

Benjamin Bonzi, invece, il suo lo fa eccome a livello di colpo di mano: riesce a battere per 7-6(5) 6-4 l’olandese Botic van de Zandschulp e così può puntare a raggiungere la terza finale sul circuito ATP, la prima dal novembre 2024.

RISULTATI QUARTI ATP WINSTON-SALEM 2026

Duckworth (AUS)-Marozsan (HUN) [15] 6-7(4) 6-2 6-4

Fery (GBR) [4]-Kovacevic (USA) 3-6 7-5 6-3

Buse (PER) [3]-J. M. Cerundolo (ARG) [8] 7-6(4) 4-6 6-2

Bonzi (FRA)-van de Zandschulp (NED) [13] 7-6(5) 6-4