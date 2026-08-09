ATP Montreal 2026, Luciano Darderi conosce il suo avversario nei quarti. Jodar vince ancora

Il Masters 1000 di Montreal entra nel vivo e la parte bassa del tabellone regala emozioni, sorprese e sfide di grande interesse. Luciano Darderi continua la propria corsa in Canada, mentre Rafael Jodar firma un’altra prestazione da applausi e conferma di essere uno degli uomini più in forma del torneo.

Darderi conquista i quarti di finale al termine di una battaglia contro Nuno Borges. L’azzurro, costretto a inseguire dopo aver perso il primo set, ha ribaltato il match imponendosi sul portoghese, numero 55 del ranking ATP, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. Una rimonta di carattere e personalità che permette a Darderi di proseguire la propria avventura sul cemento canadese.

Adesso, però, arriva un ostacolo tutt’altro che semplice: sulla strada dell’azzurro ci sarà Brandon Nakashima. Lo statunitense, numero 31 del mondo, ha avuto la meglio su Arthur Rinderknech, numero 29 ATP, al termine di una sfida interminabile. Dopo l’interruzione per pioggia al termine del secondo set, Nakashima ha chiuso i conti con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 7-5, al termine di quasi tre ore di battaglia.

Se Darderi festeggia l’accesso ai quarti, Jodar continua a impressionare. Lo spagnolo ha travolto il numero 12 del mondo Jiri Lehecka, imponendosi con un netto 6-3, 6-3 in appena un’ora e 16 minuti.

Una prestazione dominante, che conferma la straordinaria continuità mostrata da Jodar negli ultimi mesi. Quello conquistato a Montreal è infatti il suo settimo quarto di finale negli ultimi otto tornei disputati dall’inizio di aprile. Numeri che fotografano meglio di qualsiasi altra cosa la dimensione della sua crescita.

Il successo contro Lehecka ha inoltre prodotto un effetto immediato sul ranking: Jodar è virtualmente salito al numero 13 del mondo, sempre più vicino alle posizioni di vertice. Nei quarti di finale, dovrà però superare un altro esame di livello. Dall’altra parte della rete troverà Arthur Fils, numero 24 del ranking ATP.

Il francese ha eliminato Cameron Norrie, numero 37 del mondo, imponendosi per 6-2, 7-6(8) dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Fils ha dominato il primo set e ha poi resistito alla reazione del britannico, chiudendo una sfida diventata decisamente più equilibrata nel secondo parziale.

Ora, però, il livello si alza ulteriormente. Jodar-Fils promette scintille, mentre dall’altra parte del tabellone Darderi andrà a caccia di una nuova impresa contro Nakashima. Montreal si prepara a vivere quarti di finale ad alta intensità.