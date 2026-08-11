Tennis
ATP Montreal 2026, Jodar piega Fils e vola in semifinale
Nel secondo incontro dei quarti di finale del torneo ATP di Montreal lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero venti, piega il francese Arthur Fils, diciottesimo favorito del tabellone, 7-6(5) 6-3 in un’ora e quarantatré minuti e vola in semifinale. Nel prossimo turno l’iberico sfiderà l’americano Brandon Nakashima.
Lo spagnolo, dopo aver annullato una palla break, difende il servizio di apertura con la prima vincente e strappa la battuta al transalpino sfruttando il suo errore di diritto per il 2-0. Fils, dopo aver salvato due palle del potenziale 0-4, si sblocca con il 3-1, accorcia sul 4-2 dopo aver annullato ben tre possibilità del 5-1 e, sul diritto fuori misura dell’iberico, recupera il break per il 4-3. Il maltempo fa la sua comparsa con la pioggia e il giudice di gara deve sospendere il gioco sul 5-4 per Jodar con il francese al servizio. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio con lo spagnolo bravo a firmare il 6-5 grazie al bolide di rovescio lungolinea e il francese pronto a replicare per il 6-6 dopo aver recuperato da 0-30. Jodar rompe l’equilibrio del tie-break con la smorzata del 2-1, allunga sul 5-3, si procura tre set point con la prima vincente e, sul diritto lungo del francese, timbra il 7-5.
Il francese lascia partire lo splendido rovescio lungolinea per siglare l’1-0. L’iberico scaglia il dirompente diritto a uscire per l’1-1 e firma il break del 2-1 con la puntuale discesa a rete. Il giovane spagnolo cede però immediatamente il servizio per il 2-2. La testa di serie numero venti continua a spingere, inanella un parziale di otto punti di fila e sull’ennesimo errore dell’avversario sigla il break del 4-3. Jodar, dopo aver salvato la palla del 4-4, timbra il 5-3 e al quarto match point firma il definitivo 6-3 con l’imprendibile gancio di diritto.
Jodar conclude la sua prestazione con tre ace, commette un solo doppio fallo e serve il 67% di prime. Il giocatore spagnolo conquista il 73% dei punti sulla prima e il 44% quando deve affidarsi alla seconda. Jodar mette a referto venti vincenti, contro i diciotto del transalpino, e trentaquattro gratuiti, rispetto ai ventotto del rivale.